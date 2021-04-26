Луганск, , 21:58 — REGNUM Политика украинской власти до того несамостоятельна, что президент этой страны Владимир Зеленский не решается встретиться с главами ДНР и ЛНР. Об этом заявил 26 апреля глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью ЛуганскИнформЦентру.

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Комментируя ряд заявлений, сделанных Зеленским изданию The Financial Times, а также его реакцию на приглашение глав ДНР и ЛНР провести встречу, Пасечник сказал, что глава Украины «не хочет мира» и «не хочет даже просто настоящего мужского разговора».

ИА REGNUM) за семь лет конфликта появилось только желание — переписать Минские соглашения, которые Киев упорно не желает выполнять! Ничего удивительного для меня нет — так сказали им заокеанские хозяева!» Пасечник «У них (украинских властей — прим.) за семь лет конфликта появилось только желание — переписать Минские соглашения, которые Киев упорно не желает выполнять! Ничего удивительного для меня нет — так сказали им заокеанские хозяева!»

Он добавил, что поскольку у Зеленского нет своей воли, то остаётся ждать, что решат его «кураторы».

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