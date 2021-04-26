Вашингтон, 26 апреля, 2021, 13:05 — ИА Регнум. На аукционе RK Motors Charlotte в США выставлен на продажу легендарный кабриолет Chevrolet Bel Air с модернизированным мотором. Об этом сообщается на сайте организации.

RK Motors Charlotte Chevrolet Bel Air с модернизированным мотором

В ходе модернизации автомобиль был оснащен доработанным двигателем GM 6.0 LS2 V8, который работает совместно с четырёхскоростной автоматической трансмиссией 4L65E. При этом производительность кабриолета не сообщается. Известно только, что до модернизации «движок» выдавал 400 «лошадей» (542 Нм).

Выставленный на торги экземпляр выкрашен в цвет Candy Blue. Также внешность модели выделяется хромированными деталями, среди которых 18-дюймовые диски колёс.

Салон авто может похвастаться кожаной отделкой сидений и дверных панелей, винтажным кондиционером и современной аудиосистемой, оформленной в виде оригинального радио Wonder Bar.

Продавец планирует выручить за свой автомобиль не менее 139,9 тыс. долларов (более 10,5 млн рублей).

Ранее аукционный дом The Market в Британии выставил на торги редкую модель BMW M3 Evolution II (E30) 1988 года выпуска. Всего было выпущено 500 таких автомобилей. Модель имеет четырехцилиндровый мотор производительностью 220 «лошадей».

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