Вашингтон, , 08:53 — REGNUM Американская фирма Park Place выставила на продажу один из 499 супергибридов Ferrari LaFerrari с редким вариантом окраски кузова. Об этом сообщается на сайте компании.

С конвейера выставленное на продажу авто сошло в 2014 году. С этого времени оно проехало всего 535 км. Серийные Ferrari LaFerrari имели кузов цвета Rosso Corsa с чёрной крышей. Суперкар, выставленный на продажу, весь окрашен в красный цвет.

Салон автомобиля обтянут кожей аналогичного цвета. Кроме того, машина оснащена красными ремнями безопасности.

В описании к автомобилю указано, что у гиперкара было недавно обновлено программное обеспечение, а также проведено полное техническое обслуживание.

Под капотом машины «трудится» гибридный мотор V12 рабочим объёмом 6,3 л в сочетании с системой KERS. Производительность «движка» равна 950 л. с. (900 Нм). Стоить суперкар будет не менее 3 млн долларов (около 225 млн рублей).

Ранее тюнинг-ателье Mansory представило новую версию Ferrari F8 Tributo под названием Mansory F8XX. Модель получила турбированный двигатель V8 рабочим объёмом 3,9 л производительностью 880 «лошадей» (980 Нм).

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