Москва, , 12:43 — REGNUM Московский городской суд пока не выносил решения о приостановке деятельности «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в России НКО — иностранным агентом). Об этом 26 апреля сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

По ее словам, в суд поступило заявление о предварительных обеспечительных мерах в виде запрета на совершение определенных действий в отношении некоммерческих организаций ФБК и «Фонда защиты прав граждан» (ФЗПГ, признан в России НКО — иностранным агентом).

«Данное заявление пока судом не рассмотрено», — сказала она.

Напомним, ранее адвокат Иван Павлов в своем телеграм-канале сообщил, что Московский городской суд приостановил деятельность так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в России НКО — иностранным агентом) и штабов осужденного блогера Алексея Навального до решения по иску прокуратуры о признании организаций экстремистскими.

Читайте также: Адвокат сообщил о приостановке судом деятельности ФБК