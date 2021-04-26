Москва, , 11:42 — REGNUM Московский городской суд приостановил деятельность так называемого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России НКО — иностранным агентом) и штабов осужденного блогера Алексея Навального до решения по иску прокуратуры о признании организаций экстремистскими. Об этом в своем телеграм-канале сообщил адвокат Иван Павлов.

«Судья одобрил ходатайство столичной прокуратуры и приостановил деятельность «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в России НКО — иностранным агентом) и штабов … Навального до решения по иску об экстремизме», — написал адвокат.

В решении суда отмечается, что на сайтах и в соцсетях размещаются экстремистские материалы, призывы к массовым беспорядкам, участию в несогласованных акциях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее московский городской суд зарегистрировал иск прокуратуры о признании экстремистскими трёх структур, связанных с осуждённым блогером Алексеем Навальным.

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