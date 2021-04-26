Таллин, 26 апреля, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Фракция оппозиционной Эстонской консервативной народной партии (EKRE) в парламенте Эстонии представила поправки к Пенитенциарному кодексу страны, согласно которым обязательная вакцинация станет уголовно наказуемым действием.

Давид Альфаро Сикейрос. Новая демократия. 1934

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Об этом сообщил «Таллинский паблик» в социальной сети VK со ссылкой на пресс-службу партии. По мнению EKRЕ, обязательная или принудительная вакцинация является антиконституционной, поскольку, согласно Основному закону страны, никто не может подвергаться медицинским или научным экспериментам против собственной воли. Кроме того, такому отказавшемуся лицу должны быть гарантированы полная конфиденциальность и физическая и уголовная неприкосновенность. Также предложено налагать на юридическое лицо штраф в размере от 4000 евро и выше за принудительную вакцинацию. Помещение человека в ситуацию, в которой он вынужден делать себе вакцинацию в медицинских целях, наказывается лишением свободы сроком от трех до двенадцати лет, говорится в проекте нового закона. В EKRE признали, что не рассчитывают на поддержку правящих Реформистской и Центристской партий Эстонии при голосовании в парламенте по поправкам в законы. Куда больше они рассчитывают на общественное мнение и поддержку со стороны сознательных граждан.