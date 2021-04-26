Санкт-Петербург, , 11:38 — REGNUM За истекшие сутки в Ленинградской области выявили 83 новых носителя коронавирусной инфекции, сообщили 26 апреля в федеральном оперштабе. Это на три случая меньше, чем в предшествующие сутки.

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По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, больше всего новых случаев 25 апреля было обнаружено в городах Мурино (10) и Гатчина (пять случаев).

Нарастающим итогом в Ленобласти за время пандемии подтверждено 42 240 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 39 558 человек, в том числе за сутки выписаны 83 человека. Скончались 1141 человек, в том числе девять летальных исходов произошло за последние сутки — это на шесть смертей больше, чем сутками ранее.

«По состоянию на 07:00 мск 25 апреля развернуто 788 коек для пациентов с COVID-19. Из них свободно коек — 229 (29,06%), в том числе в палатах реанимации — 97», — уточнили ИА REGNUM в пресс-службе областного комздрава.

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