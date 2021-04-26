Москва, 26 апреля, 2021, 11:28 — ИА Регнум. За последние сутки в России выявили 8803 случая заражения коронавирусом, сообщает 26 апреля оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? — все новости»

Новые случаи выявлены в 82 регионах страны, при этом 13,5% пациентов не имели клинических проявлений болезни. За сутки умерли от коронавирусной инфекции 356 человек, полностью выздоровел 6631 ковид-пациент.

Среди регионов лидируют Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, а также Ростовская и Самарская области.

Всего в России с начала пандемии выявили 4 771 372 случая заражения коронавирусом.