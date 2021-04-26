Тирана, , 11:12 — REGNUM В Албании после обработки данных с 20% участков на прошедших парламентских выборах лидирует правящая Социалистическая партия республики с 50,1% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК страны.

Оппозиционная Демократическая партия набирает 38,2% голосов. Социалистическое движение за интеграцию (LSI) набирает пока 7,11%.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 25 апреля, в Албании состоялись очередные парламентские выборы. На всех 5199 избирательных участках начался подсчет голосов.

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