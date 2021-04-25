Тирана, , 21:57 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти и бывший президент края Бехджет Пацолли 25 апреля прибыли в Албанию, чтобы принять участие в голосовании на очередных парламентских выборах.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Курти также призвал всех косоваров, имеющих гражданство Албании, принять участие в выборах.

Сторонники партии Курти «Движение за самоопределение» выдвинули кандидатуры на пост депутатов от муниципалитетов Тирана, Леж и Гирогастра.

Участие Курти в политике Албании вызвало осуждение как в Косово, так и за его пределами.

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