Атланта, США, , 09:50 — REGNUM «Атланта Хоукс» одержал победу над «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 111:104.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Вашингтона» Богдан Богданович, записавший на свой счёт 32 очка.

В составе «Милуоки» наибольшую результативность показал форвард Яннис Адетокунбо, набравший 31 очко.

На сегодняшний день «Атланта» занимает 11-е место в турнирной таблице НБА. «Милуоки» идёт на седьмом месте.

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