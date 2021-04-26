Вашингтон, , 09:46 — REGNUM «Вашингтон Уизардс» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 119:110.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Вашингтона» Брэдли Бил, записавший на свой счёт 33 очка.

В составе «Кливленда» наибольшую результативность показал разыгрывающий Дариус Гарлэнд, набравший 28 очков.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает 20-е место в турнирной таблице НБА. «Кливленд» идёт на 25-м месте.

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