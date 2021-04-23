Бостон, США, , 11:45 — REGNUM «Бостон Селтикс» одержал победу над «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 99:86.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Бостона» Кемба Уокер, записавший на свой счёт 32 очка.

В составе «Финикса» наибольшую результативность показал разыгрывающий Крис Пол, набравший 22 очка.

На сегодняшний день «Бостон» занимает 13-е место в турнирной таблице НБА. «Финикс» идёт на втором месте.

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