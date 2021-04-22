Екатеринбург, , 14:08 — REGNUM В Свердловской области перенесли дату проведения шествия «Бессмертного полка», сообщил координатор акции в региона Валерий Басай на пресс-конференции.

В области намерены провести акцию 24 июня 2021 года.

В Екатеринбурге место сбора полка может измениться. В частности, предлагается начать сбор у здания Уральского федерального университета на площади Кирова или «в районе железнодорожного вокзала». Однако не факт, что новую площадку для старта могут согласовать.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая в Свердловской области отменили из-за коронавирусных ограничений традиционную демонстрацию.

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