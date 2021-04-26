Филадельфия, США, , 08:21 — REGNUM «Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

В составе «Филадельфии» дубль оформил нападающий Клод Жиру. Ещё один гол забил Шон Кутюрье после передачи российского защитника Ивана Проворова.

В составе «Нью-Джерси» шайбы забросили нападающие Майкл Маклауд, Майлз Вуд и Павел Заха.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Филадельфии». Решающий бросок исполнил форвард Кевин Хейз.

В настоящее время «Филадельфия» занимает шестое место в Восточном дивизионе, на счету команды 51 очко. «Нью-Джерси» идёт на седьмом месте с 35 очками.

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