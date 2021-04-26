Нью-Йорк, США, , 08:15 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:3.

В составе «Рейнджерс» хет-трик оформил нападающий Мика Зибанежад, дубль на счету форварда Каапо Какко, ещё один гол забил Кевин Руни. Российский форвард Павел Бучневич отдал две результативные передачи, Артемий Панарин — одну.

В составе «Баффало» шайбы забросили нападающие Джефф Скиннер, Виктор Олофссон и Сэм Райнхарт.

В настоящее время «Рейнджерс» занимают пятое место в Восточном дивизионе, на счету команды 56 очков. «Баффало» идёт на восьмом месте с 33 очками.

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