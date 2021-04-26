Питтсбург, США, , 08:10 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственную шайбу в матче забросил нападающий «Питтсбурга» Джейк Гюнцель на 45-й минуте матча.

В настоящее время «Питтсбург» занимает первое место в Восточном дивизионе, на счету команды 67 очков. «Бостон» идёт на четвёртом месте с 60 очками.

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