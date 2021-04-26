Ижевск, , 08:13 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом два человека, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе был зарегистрирован один летальный случай.

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Умерли женщины в возрасте 53 и 69 лет. Течение заболевания у погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 412 человек.

Отметим, данные регионального штаба значительно отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 25 апреля, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 808 человек, из которых четверо жителей республики умерли в течение предыдущих суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 26 апреля в республике выявили 58 новых носителей коронавируса. Накануне было подтверждено 59 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 32 555 случаев. Число активных носителей коронавируса в настоящее время составляет 2936 человек.

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