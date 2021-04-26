Ижевск, , 08:07 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 26 апреля выявили 58 новых носителей коронавируса. Накануне было подтверждено 59 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 32 555 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей коронавируса — двое детей в возрасте до 14 лет и 12 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 69 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 29 207 человек. 412 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано два летальных случая, накануне скончался один человек.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2936 человек. Из этого числа 2547 жителей республики находятся в удовлетворительно состоянии, 330 человек — в состоянии средней степени тяжести, 59 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 23 апреля прививку от коронавируса в Удмуртии сделали 76 286 человек. Второй компонент препарата получили 42 667 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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