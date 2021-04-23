Ванкувер, Канада, , 09:08 — REGNUM «Оттава Сенаторз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Оттавы» шайбы забросили нападающие Тим Штюцле, Дрейк Батерсон и Коннор Браун. Российский защитник Никита Зайцев отдал результативную передачу.

В настоящее время «Оттава» занимает седьмое место в Северном дивизионе, на счету команды 38 очков. «Ванкувер» идёт на шестом месте с 39 очками.

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