Берлин, , 22:56 — REGNUM Германия, которая стремится к диалогу и добрососедству с Россией, не намерена присоединяться к «конфронтационной шумихе». Об этом 25 апреля заявил в эфире телеканала ARD глава МИД Германии Хайко Маас.

По его словам, власти Германии стремятся вести диалог и поддерживать добрососедские отношения с Российской Федерацией.

Как передавало ИА REGNUM, 15 апреля министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин отвергает идею отказа от строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации на границе РФ и Украины.

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