Берлин, , 12:47 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отверг идею отказа от строительства газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») из-за ситуации на границе России и Украины. Он заявил об этом 15 апреля в интервью телеканалу ARD.

«Эту дискуссия, которую мы уже давно ведем. Позиция правительства всегда была предельна ясная», — отметил он, комментируя возможность остановки строительства «СП-2».

"Я также весьма скептически настроен к идее, что приостановка приведет к деэскалации со стороны Москвы — скорее, стоит опасаться, что результат будет противоположным», — добавил Маас.

Также глава МИД ФРГ указал, что никто не хочет эскалации конфликта на Украине.

«Я думаю, в итоге у Москвы тоже нет никакого интереса в том, чтобы бои на востоке Украины вновь вспыхнули. Это война идет слишком долго», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что объемы будущих поставок по газопроводу «Северный поток — 2» («СП-2») в Германию могут быть поставлены в зависимость от «поведения России».