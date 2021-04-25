Тирана, 25 апреля, 2021, 20:46 — ИА Регнум. В Албании завершилось голосование на выборах в парламент, на всех 5199 избирательных участках начался подсчет голосов. Об этом 25 апреля сообщили в центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

Facebook.com/albini2017 На избирательном участке

По данным ЦИК, явка по состоянию на 19:00 мск составила 45,48%. Наибольшая активность отмечена в округе Дибра в восточной части страны, где проголосовали почти 50% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 25 апреля, в Албании состоялись очередные парламентские выборы.

В среду, 21 апреля, в албанском городе Эльбасан был застрелен сторонник партии власти Пьер Джувани. Убийство произошло после того, как оппозиционная Демократическая партия обвинила его в «вовлеченности в криминальные структуры, действующие на службе у правящей Социалистической партии»

Читайте подробнее: Накануне парламентских выборов в Албании убили сторонника партии власти