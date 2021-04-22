Тирана, , 11:24 — REGNUM В среду, 21 апреля, в албанском городе Эльбасан был застрелен сторонник партии власти Пьер Джувани. Бывший служащий департамента по нейтрализации вооруженных элементов Албании, известный под акронимом RENEA, Арбер Паплека явился в офис RENEA и сдался, заявив, что убийство было совершено им.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, Паплека заявил, что стрелял в целях самообороны.

Убийство Джувани произошло после того, как оппозиционная Демократическая партия обвинила его в «вовлеченности в криминальные структуры, действующие на службе у правящей Социалистической партии». По предварительным данным, Джувани находился в составе группы, избивавшей активистов Демократической партии.

Джувани ехал по Эльбасану на автомобиле без номеров и, по мнению свидетелей, развозил конверты с деньгами по адресам тех, кто согласился проголосовать за социалистов на выборах 25 апреля. Сторонники Демпартии сообщили о передвижении машины без номеров по городу в полицию и тремя фургонами заблокировали автомобиль, чтобы задержать сторонника власти на «месте преступления». Однако из машины Джувани стали стрелять, в результате чего были ранены двое оппозиционеров.

По предварительной версии следствия, в этот момент Паплека взял автомат из одного из фургонов оппозиции и очередью выстрелил по автомобилю — помимо Джувани, был ранен его зять Эльтьон Бодинаку и прибывший на место происшествия полицейский.

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