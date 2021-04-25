Вашингтон, , 19:29 — REGNUM Рейтинг одобрения президента Соединённых Штатов Джо Байдена за первые 100 дней его нахождения на посту главы государства составил 52%, ниже рейтинг за указанный период с 1945 года был только у Джеральда Форда (48%) и Дональда Трампа (42%), следует из совместного опроса Washington Post и ABC News.

Так, 52% опрошенных «однозначно» или «в некоторой степени» одобряют работу Байдена, среди них 90% демократов, 47% независимых респондентов и 13% республиканцев. Не одобряют работу президента США 42% респондентов.

Отмечается, что 64% опрошенных одобряют политику Байдена в области борьбы с пандемией COVID-19, экономическую политику главы Белого дома одобряют 52% респондентов.

Телефонный опрос проводился с 18 по 21 апреля, в нём приняли участие 1007 совершеннолетних респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, избрание Джо Байдена на пост президента США, скорее всего, никак не отразится на отношениях между Россией и Америкой, полагают 53% граждан. Ждут улучшений 12%, ухудшений — 20%, приводит данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Затруднились оценить, каким президентом для своей страны будет Джо Байден, 44% опрошенных. Негативные оценки будущего правления Байдена дают 18%, средние — 28% опрошенных. Думают, что он будет хорошим президентом США, 10%.

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