Вашингтон, , 11:56 — REGNUM Пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки пришлось защищать администрацию президента США Джо Байдена на фоне падения ее рейтинга из-за ситуации с мигрантами, сообщает 5 апреля New York Post.

Так, опубликованный недавно опрос общественного мнения, проведенный Associated Press и NORC, показал, что 40% граждан США не одобряют действия администрации Байдена по разрешению ситуации на границе. Одобряют же их всего 24%.

«Если я прочитала опрос правильно, то 59% американцев считают, что детям, прибывшим в США без сопровождения родителей, следует обеспечить нормальные условия и защищать их соответствующим образом, тогда как 65% поддержали воссоединение семей», — подчеркнула Псаки.

«Сейчас он сосредоточен на ускорении обработки документов на границе, открытии дополнительных объектов, устранении первопричин и перезапуске программ, чтобы побудить детей подавать заявления из своих стран», — продолжила она.

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что было бы неверно утверждать, что большинство американцев не поддерживают действия администрации, несмотря на то, что именно это показал и опрос общественного мнения. По ее словам, на это указывает то, что почти одна треть опрошенных не придерживается никакого мнения. Псаки отметила, что президент сосредоточил свое внимание на том, чтобы «мы защищали этих детей».