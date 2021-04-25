Вашингтон, , 18:29 — REGNUM Пользователи социальной сети Twitter, проживающие в США, сообщают о сбоях в ее работе. Это 25 апреля следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Согласно этим данным, большая часть пользователей (51%) сообщили о проблемах с работой сайта, 31% пожаловались на проблемы в работе приложения Twitter для iPhone или iPad и еще 17% испытывают трудности при авторизации.

Как передавало ИА REGNUM, на проблемы в работе Facebook Messenger и Instagram пожаловались пользователи из ряда стран 24 апреля.

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