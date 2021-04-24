Вашингтон, 24 апреля 2021, 23:06 — REGNUM Пользователи из ряда стран пожаловались на проблемы в работе Facebook Messenger и Instagram, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Так, с неполадками в работе Facebook Messenger столкнулись жители США, Британии, Канады и других стран. Большая часть сообщили о проблемах с получением сообщений.
Также со сбоями работает принадлежащая Facebook соцсеть Instagram. На неполадки жалуются также пользователи из США, Великобритании и Канады. Небольшое число жалоб зафиксировано от российских пользователей.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля были зафиксированы сбои в работе мессенджера Telegram, жалобы поступали от пользователей из ряда стран, включая Россию, Белоруссию и Украину. Большая часть пользователей пожаловалась на невозможность подключения к мессенджеру, еще часть — на трудности при отправке сообщений.
Читайте также: США: в работе сервисов Google произошел сбой