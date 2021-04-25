Донецк, 25 апреля, 2021, 13:54 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за сутки в результате проведенных исследований подтвердили 130 случаев инфицирования коронавирусом, сообщили 25 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Еще у 28 пациентов заражение SARS-CoV-2 выявили клинико-эпидемиологически.

По состоянию на 25 апреля в республике зарегистрировано 32 560 случаев инфицирования, 2477 из них с летальным исходом.

Выздоровели 25 962 инфицированных. 4121 пациент находится на стационарном и амбулаторном лечении.

Кроме того, за сутки 80 пациентам был установлен диагноз «пневмония», 55 из них госпитализировали. На лечении с диагнозом «пневмония» находятся 1392 пациента, 608 из них находятся на кислородной поддержке. За последние сутки кислородная поддержка понадобилась еще 25 пациентам.