Пенза, 25 апреля, 2021, 14:01 — ИА Регнум. В Пензенской области по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших отравление хлором детей в бассейне города Нижнего Ломова (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), следствием задержан заместитель директора МБОУ ДО детско-юношеской спортивной школы Нижнеломовского района. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

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В настоящее время выполняются следственные действия с участием подозреваемого, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

ИА REGNUM напоминает, инцидент произошел днем 24 апреля. Во время занятий плаванием в бассейне Нижнего Ломова 21 ребенок 2004−2013 годов рождения получили отравление хлором разной степени тяжести, 20 детей находятся в лечебных учреждениях области.

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