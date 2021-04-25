Нижний Ломов, Пензенская область, , 08:14 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко выехал в город Нижний Ломов, где 20 несовершеннолетних отравились в метном бассейне «Волна» хлором.

Происшествие произошло 24 апреля. Во время групповых занятий с детьми в возрасте от 10 до 14 лет тренер почувствовал сильный запах хлорки и принял решение о госпитализации детей. После осмотра медиками в стационар доставили семерых ребят, двое из них в тяжелом состоянии.

Прокуратура организовала проверку. Следственные органы возбудили уголовное дело.

По словам Мельниченко, сформирована оперативно-следственная группа, которая занимается выяснением причин и обстоятельств ЧП. По уточненным данным в больницы Пензы доставили восемь летей, остальных врачи наблюдают в Нижнем Ломове.

Оборудование в бассейне установили два года назад. Обслуживаемая его организация были лицензирована. Подачу хлорки регулировалась в автоматическом режиме. В апреле этого года проходило последнее обследование аппаратуры, уточнил глава региона.

Бассейн в настоящее время закрыт. Решение об его открытии будут принимать после анализа состояния оборудования.

По поручению Мельниченко все бассейны с аналогичным оборудованием в области будут проверены.

«Мы не имеем права допустить подобной утечки, такой аварии, потому что ценой может стать жизнь и здоровье людей» , — заявил он.

ИА REGNUM напоминает, по факту отравления детей в бассейне города Нижний Ломов возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

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