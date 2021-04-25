Нижний Ломов, Пензенская область, 25 апреля 2021, 08:14 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко выехал в город Нижний Ломов, где 20 несовершеннолетних отравились в метном бассейне «Волна» хлором.
Происшествие произошло 24 апреля. Во время групповых занятий с детьми в возрасте от 10 до 14 лет тренер почувствовал сильный запах хлорки и принял решение о госпитализации детей. После осмотра медиками в стационар доставили семерых ребят, двое из них в тяжелом состоянии.
Прокуратура организовала проверку. Следственные органы возбудили уголовное дело.
По словам Мельниченко, сформирована оперативно-следственная группа, которая занимается выяснением причин и обстоятельств ЧП. По уточненным данным в больницы Пензы доставили восемь летей, остальных врачи наблюдают в Нижнем Ломове.
Оборудование в бассейне установили два года назад. Обслуживаемая его организация были лицензирована. Подачу хлорки регулировалась в автоматическом режиме. В апреле этого года проходило последнее обследование аппаратуры, уточнил глава региона.
Бассейн в настоящее время закрыт. Решение об его открытии будут принимать после анализа состояния оборудования.
По поручению Мельниченко все бассейны с аналогичным оборудованием в области будут проверены.
ИА REGNUM напоминает, по факту отравления детей в бассейне города Нижний Ломов возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).
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