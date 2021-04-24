Пенза, , 21:44 — REGNUM По факту отравления детей в бассейне города Нижний Ломов возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Об этом 24 апреля сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Пензенской области.

«Установлено, что днем 24 апреля в ходе занятий плаванием в бассейне … 21 ребенок 2004−2013 годов рождения получили отравление хлором разной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Отмечается, что госпитализированы в медучреждение после осмотра были семеро детей.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Ростовской области произошло массовое отравление воспитанников шахтинского детского сада.

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