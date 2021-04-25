Минск, 25 апреля, 2021, 13:08 — ИА Регнум. В Белоруссии за сутки выявили 1276 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 25 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения.

russian.news.cn В масках. Белоруссия

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С начала пандемии в республике зарегистрировали 352 950 случаев заражения, 2493 из них оказались со смертельным исходом (за сутки скончались десять человек).

343 557 человек выздоровели (1455 за сутки). В минувшие сутки в Белоруссии выполнили 18 868 тестирований на SARS-CoV-2. С начала пандемии в стране выполнили 5 778 401 тестирование.