Москва, 25 апреля, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Российской Федерации за минувшие сутки выявили 8780 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что 8780 новых случаев выявлены в 83 регионах России из 85. При этом 13,3% выявленных случаев не имеют клинических проявлений болезни.

Уточняется, что за сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 332 человека. Полностью выздороветь от COVID-19 смогли 7540 человек.

Напомним, что большинство российских граждан будут отдыхать с 1 по 11 мая — президент России Владимир Путин распорядился сделать рабочие дни между майскими праздниками выходным. Власти предполагают, что это поможет снизить распространение коронавируса.