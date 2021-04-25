Донецк, 25 апреля, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины разместили десять единиц техники и вооружения на оккупированной Киевом части Донецкой Народной Республики, сообщили 25 апреля в пресс-службе Народной милиции ДНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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Из состава 59-й отдельной мотопехотной бригады украинской армии один ЗРК (9К33 «Оса») был размещен вблизи жилых домов в поселке Дружба.

Из состава 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ один ЗРК (9К33 «Оса») был размещен в селе Новосёловка на улице Советская.

Из состава 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ четыре БМП-2 были размещены вблизи жилых домов в селе Богдановка.

Из состава 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ один бронетранспортёр МТ-ЛБ и одна ЗСУ-23−4 «Шилка» (самоходная артиллерийская установка) были размещены в селе Лебединское на улице Азовская. В поселке Ломакино на улице Заречная были также размещены две БМП-2.

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«За линиями отвода, вне выделенных мест хранения вооружения СММ ОБСЕ зафиксировала отсутствие СОРОКА ВОСЬМИ противотанковых орудий (МТ-12 «Рапира», 100 мм), ТРИДЦАТИ ДЕВЯТИ самоходных гаубиц (2С1), ДЕСЯТИ самоходных гаубиц (2С3 «Акация», 152 мм) и ДЕСЯТИ танков (Т-64)», — сообщает также источник.

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Напомним, накануне в Народной милиции ДНР сообщили о размещении вооруженными силами Украины семидесяти единиц техники и вооружения в населенных пунктах оккупированной Киевом части ДНР.