Луганск, 25 апреля, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Украинские силовики разместили 43 танка, шесть ББМ (боевых бронированных машин), два бронетранспортера и ЗРК «Оса» в населенных пунктах оккупированной Киевом части Луганской Народной Республики, сообщили 25 апреля в пресс-службе Народной Милиции ЛНР.

ВСУ mil.gov.ua На позиции

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В зоне ответственности 92-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины было зафиксировано прибытие 43 танков и трех боевых бронированных машин в поселок Подлесное. Кроме того, три боевые бронированные машины и два бронетранспортёра прибыли в поселок Лоскутовка.

В зоне ответственности 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ отмечено нахождение зенитно-ракетного комплекса 9К33 «Оса» вблизи жилого дома по улице Сосновая в поселке городского типа Райгородка.

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Напомним, в предыдущие сутки ВС Украины один раз нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике.