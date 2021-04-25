Тирасполь, 25 апреля, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В Приднестровье за сутки подтвердили 155 новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщили 25 апреля в пресс-службе министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровью жить!

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С начала пандемии в республике зарегистрировали 46 980 случаев инфицирования, 1084 из них оказались смертельными (за сутки скончались семь человек),

43 048 инфицированных выздоровели (145 человек за сутки). В минувшие сутки в республике в диагностических целях провели 882 исследования на SARS-CoV-2.

Напомним, 24 апреля в Приднестровье доставили 62 000 доз вакцины от коронавируса «Спутник V».