Тирасполь, 25 апреля, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В Приднестровье 24 апреля было доставлено 62 000 доз вакцины «Спутник V», сообщил глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский на своем телеграм-канале.

Health.pnzreg.ru Вакцина от коронавируса «Спутник V»

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Вадим Красносельский «Спутник V» — в Приднестровье! Долгожданный груз — 62 000 доз вакцины, выделенной… в качестве гуманитарной помощи, — уже на территории нашего государства».

Глава республики выразил благодарность в адрес руководства России, а также поблагодарил всех, кто принимал участие в обеспечении жителей возглавляемой им республики российской вакциной от коронавирусной инфекцией.

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Напомним, 24 апреля в Молдавию доставили 142 000 доз вакцины «Спутник V».