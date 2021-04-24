Ереван, , 22:57 — REGNUM Заявление президента США Джо Байдена, который признал массовые убийства армян в Османской империи геноцидом, является смелым шагом. Об этом говорится в заявлении президента Армении Армена Саркисяна, обнародованном на странице администрации президента в соцсети Facebook.

Армен Саркисян President.am

«Признание геноцида армян (президентом США Джо Байденом — прим. ИА REGNUM) — смелый и вдохновляющий шаг», — отметил Саркисян.

По его словам, для армяно-американских отношений данное заявление главы Белого дома США открывает «новые перспективы».

Как передавало ИА REGNUM, 24 апреля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что популистским является заявление главы США Джо Байдена о признании геноцида армян в Османской империи.

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