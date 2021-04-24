Вашингтон, , 20:19 — REGNUM Президент США Джо Байден, который ранее признал геноцид армян в Османской империи, планирует встретится в ближайшем будущем с главой Турции Тайипом Эрдоганом. Об этом, как сообщает агентство Reuters, заявил 24 апреля представитель администрации США.

По словам чиновника, глава Белого дома предложил турецкому лидеру встретиться на саммите Североатлантического альянса, который пройдет в июне текущего года.

Как передавало ИА REGNUM, 24 апреля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что заявление главы США Джо Байдена о признании геноцида армян в Османской империи является популистским.

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