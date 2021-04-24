Москва, , 21:59 — REGNUM Население России к 2024 году сократится на 1,8 млн человек, соответствующий прогноз опубликовало Министерство экономического развития.

По прогнозам министерства, численность населения в РФ в 2021 году сократится до 145,9 млн, тогда как в сентябре 2020 года прогнозировалось сокращение до 146,7 млн человек.

При этом в 2023 году, по обновленным прогнозам Минэкономразвития, население сократится до 145 млн (1,3 млн к предыдущему прогнозу) и до 144,7 млн в среднем за 2024 год (прежний прогноз заканчивался на 2023-м), пишет РБК.

В ведомстве уточнили, что данные проекции учитывают государственные меры по повышению рождаемости, а частично ухудшение прогноза связано с последствиями пандемии COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской, Кемеровской и Нижегородской областях РФ зафиксирована наибольшая за последние три года убыль населения. В абсолютном выражении она составила 66,5 тыс., 60,9 тыс. и 56,9 тыс. человек соответственно, свидетельствуют опубликованные 5 апреля результаты исследования РИА Новости.

Наибольший прирост населения в количественном выражении зафиксирован в Московской области (206,9 тыс. человек), Москве (148,8 тыс. человек) и Краснодарском крае (83,7 тыс. человек). В процентном выражении в лидеры вышли Севастополь (16,8%), Ингушетия (5,6%) и Ленинградская область (4,3%).

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