Москва, , 05:30 — REGNUM Тенденция к снижению численности населения в ближайшее десятилетие сложится в России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, 2 апреля сообщает пресс-служба российского правительства.

Свое заявление она сделала на заседании по нацпроектам «Здравоохранение» и «Демография». По словам Голиковой, указанный процесс спровоцирован объективной демографической ситуацией.

Вице-премьер отметила, что задачей властей России является остановка убыли населения и выход к 2030 году к устойчивому росту численности жителей страны. Для этого, как подчеркнула заместитель председателя правительства, в РФ требуется стабилизировать рождаемость и снизить уровень смертности.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что текущая демографическая ситуация в стране является проблемой для российских властей.

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