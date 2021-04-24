Вашингтон, 24 апреля, 2021, 19:20 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Джо Байден признал геноцид армян в Османской империи. Об этом заявили 24 апреля в администрации Белого дома.

Геноцид армян

«Мы чтим память жертв Mets Yeghern (перевод с армянского: «великое злодеяние»), чтобы ужасы случившегося никогда не были забыты историей», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Напомним, в 1915 году власти Османской империи организовали массовое истребление армян, уничтожив свыше 1,5 млн человек. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, в том числе Россией. Годовщина геноцида армян отмечается ежегодно 24 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом отверг возражения Анкары и выразил готовность признать геноцид армян.

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