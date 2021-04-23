Вашингтон, , 22:09 — REGNUM Намерение признать геноцид армян выразил американский президент Джо Байден в ходе телефонных переговоров 23 апреля с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдганом, сообщили в пресс-службы Белого дома.

Корме того, главы государств условились лично встретиться в Брюсселе в июне на полях саммита НАТО.

Напомним, Анкара категорически не признаёт геноцида армян, очередная годовщина которого отмечается 24 апреля. В этот день в 1915 году прошли аресты и депортация армянской элиты Стамбула, были также депортированы армяне из турецких городов Александретта и Адана.

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