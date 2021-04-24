Санкт-Петербург, 24 апреля, 2021, 12:44 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Ленинградской области выявили 88 новых носителей коронавирусной инфекции, сообщили 24 апреля в федеральном оперштабе. Такой показатель на текущей неделе объявляется уже в третий раз. Он на один случай больше, чем в предшествующие сутки.

Vk.com/minuscovid_lo Динамика заражений коронавирусом в Ленобласти

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По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, больше всего новых случаев 23 апреля было обнаружено в городах Кудрово и Сланцы (по восемь), Всеволожск, Выборг и Гатчина (по шесть).

С учетом новых данных в Ленобласти за время пандемии подтвержден 42 071 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 39 396 человек, в том числе за сутки выписаны 92 человека. Жертвами ковида стали 1129 человек, в том числе семь летальных исходов произошло за последние сутки — это на шесть смертей меньше, чем сутками ранее.