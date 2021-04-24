Донецк, , 12:20 — REGNUM Украинская армия разместила вблизи жилых домов и муниципальных объектов на оккупированной Украиной части Донецкой Народной Республики 70 единиц вооружения и техники, сообщили 24 апреля в пресс-службе Народной Милиции ДНР.

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Из состава 10-й отдельной горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины один ЗРК «Оса» и одна ЗУ-23 (автоматическая пушка) были размещены в жилом районе поселка Озеряновка. Два танка разместили на улице Громова города Константиновка.

Из состава 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ по улице Академика Тимирязева в селе Новомихайловка была установлена одна боевая бронированная машина.

Из состава 53-й отдельной механизированной бригады украинской армии в жилом районе села Анадоль разместили шесть танков (Т-64) и два ЗРК «Стрела-10». В поселке городского типа Андреевка на окраине улицы Рудченкова разместили 19 танков (Т-64) и один ЗРК «Стрела-10». В поселке городского типа Шевченко вблизи жилых домов разместили четыре буксируемых гаубицы Д-30. На северной окраине села Калиново разместили один танк Т-64. В жилом районе села Богдановка разместили две БМП-1. В селе Берёзовое по улице Кирова разместили одну БМП-1 и одну БМП-2. В селе Чермалык по улице Ленина разместили одну ЗУ-23 и одну БРДМ.

«За линиями отвода, вне выделенных мест хранения вооружения на железнодорожной станции в н. п. Зачатовка СММ ОБСЕ зафиксировала двенадцать танков (Т-64), десять танков (Т-64) на территории объекта н.п. УРЗУФ и четыре САУ «Гвоздика» в н.п. Мангуш», — говорится в сообщении.

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