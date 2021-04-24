Бангкок, 24 апреля, 2021, 07:54 — ИА Регнум. В Таиланде за прошедшие сутки выявили 2839 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба таиландского центра по борьбе с COVID-19.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Бангкок, Тайланд

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Отмечается, что это рекордный с начала пандемии показатель по числу зараженных, выявленных в королевстве за одни сутки. Всего в стране подтвердили уже 53 022 случая инфицирования SARS-CoV-2. Также за 23 апреля в Таиланде скончались восемь пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на территории королевства достигло 129 человек.

Ряд экспертов центра полагает, что Таиланд столкнулся с третьей волной распространения коронавирусной инфекции. Отмечается, что с начала апреля общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 увеличилось почти вдвое.