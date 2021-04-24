Нью-Дели, 24 апреля, 2021, 07:29 — ИА Регнум. Американские власти сохранят эмбарго на экспорт сырья для производства вакцины против COVID-19 в Индии, пишет 24 апреля Hindustan Times со ссылкой на комментарии официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса.

Либорио Проспери. Лобби Палаты Общин. 1886

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"Приоритетом Соединённых Штатов остаётся вакцинация собственного населения. Эта кампания идёт полным ходом, — сказал он. — И мы делаем это (ограничиваем экспорт — ред.) по нескольким причинам. Во-первых, мы несем особую ответственность перед американским народом. Во-вторых, американский народ и США пострадали сильнее, чем любая другая страна в мире, — более 550 000 смертей и десятки миллионов инфекций».

По словам Прайса, глава Госдепа США Энтони Блинкен уже объяснил, что «вирус распространяется где угодно, он представляет угрозу для людей повсюду», в том числе за пределами Соединённых Штатов. Поэтому в Вашингтоне будут стремиться помогать другим странам, но в других обстоятельствах и с учётом названного приоритета.

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Напомним, 5 февраля 2021 года президент США Джо Байден задействовал Закон об оборонном производстве, чтобы ограничить экспорт сырья для увеличения внутреннего производства вакцин. Попытки Индии урегулировать ситуацию путём переговоров не принесли никакого результата. Сегодня в этой стране ежедневно фиксируют новые «рекорды» заболеваемости COVID-19.