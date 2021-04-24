Ханой, 24 апреля, 2021, 07:25 — ИА Регнум. Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили два случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Вьетнам

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Сообщается, что зараженными оказались 49-летний специалист из Индии, а также 27-летний вьетнамец. Они прибыли во Вьетнам и сразу были помещены на карантин. Там у них и выявили коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии во Вьетнаме выявили 2832 случая заражения коронавирусом нового типа. Из них уже выздоровели 2490 пациентов, еще 35 с болезнью не справились и скончались. В настоящее время около 39 тыс. человек проходят обязательный карантин на территории Вьетнама.