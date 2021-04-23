Посёлок городского типа Старомихайловка, ДНР, , 23:37 — REGNUM Артобстрелу со стороны ВСУ подвергся район посёлка Старомихайловка (ДНР) вечером 23 апреля, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

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По району Старомихайловки украинские боевики выпустили десять снарядов калибра 122 мм. Обесточенными в результате повреждения электрооборудования остались девять трансформаторных подстанций Петровского западного РЭС. Без электричества осталась тысяча абонентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 45 раз за неделю ВСУ нарушили режим прекращения огня в ДНР и 18 раз — в ЛНР.

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